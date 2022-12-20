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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kate Winslet, Titanic’teki o sahneye açıklık getirdi

Oscar'lı aktris Kate Winslet, Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaştıkları Titanic filmindeki 'kapı' sahnesiyle ilgili itiafta bulundu. Winslet, "Jack de o kapıya sığabilirdi ama batarlardı." dedi

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  • Kate Winslet Titanic’teki o sahneye açıklık getirdi

    11 dalda Oscar kazanan 1997 yapımı James Cameron imzalı Titanic filminin meşhur kapı sahnesiyle ilgili yıllardır süren tartışmalara son noktayı, filmin başrol oyuncusu Kate Winslet koydu.
  • Kate Winslet Titanic’teki o sahneye açıklık getirdi

    Filmde, gemi battıktan sonra, sevgilisi Rose'u (Kate Winslet) su üzerinde kalan bir kapının üzerine çıkaran ve kendisi hayatını kaybeden Jack (Leonardo DiCaprio) karakterinin sahnesiyle de gündem olmuştu.
  • Kate Winslet Titanic’teki o sahneye açıklık getirdi

    Birçok kişi DiCaprio’nun da kapının üzerine çıkabileceğini ve hayatta kalabileceğini savunurken, Kate Winslet konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Winslet, Jack’in kapıya sığabileceğini ancak yüzer durumda kalamayacağını söyledi.

    Ünlü aktris, "Burada ilk kez duyuyorsunuz, evet Jack de o kapıya sığabilirdi ama batarlardı." dedi.

     
  • Kate Winslet Titanic’teki o sahneye açıklık getirdi

    "BANA NEDEN BU KADAR KÖTÜ DAVRANDILAR?"

    Sahneyle ilgili tartışmayı çıkaranların kendisinin kilolu olduğunu ima ettiğini ve "beden aşağılama"ya maruz bırakıldığını söyleyen oyuncu, "Görünüşe göre çok şişmandım. Korkunç değil mi? Bana neden bu kadar kötü davrandılar? O kadar acımasızlardı ki. Şişman bile değildim." diye konuştu
  • Kate Winslet Titanic’teki o sahneye açıklık getirdi

    "BU, ZORBALIK VE TACİZ"

    Winslet ayrıca, "Zamanı geri alabilseydim, sesim bambaşka çıkardı. Gazetecilere cevap verirdim, 'Bana böyle davranmaya kalkmayın, ben genç bir kadınım, vücudum değişiyor' derdim." ifadesini kullandı.
  • Kate Winslet Titanic’teki o sahneye açıklık getirdi

    Oyuncu, "Bu, zorbalık ve taciz diyebilirim." diye konuştu.

    James Cameron ve Kate Winslet şu sıralar Avatar: Suyun Yolu filminin tanıtım çalışmaları içinde. Film, 16 Aralık’ta dünya genelinde vizyona girdi.

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