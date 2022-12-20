Birçok kişi DiCaprio’nun da kapının üzerine çıkabileceğini ve hayatta kalabileceğini savunurken, Kate Winslet konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Winslet, Jack’in kapıya sığabileceğini ancak yüzer durumda kalamayacağını söyledi.

Ünlü aktris, "Burada ilk kez duyuyorsunuz, evet Jack de o kapıya sığabilirdi ama batarlardı." dedi.