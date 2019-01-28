Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı eteklerindeki Zümrüt Kaplıcaları, kar ve eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen vatandaşların akınına uğruyor.

KAR KALINLIĞI 2 METRE

Yıllarca terörle anılan bölgede güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda artık huzur hakim. İHA'nın haberine göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metre olarak ölçülürken, kar ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, Kato Dağı eteklerindeki kaplıca havuzlarına akın ediyor. Kaplıca havuzlarına sadece Şırnak'tan değil Hakkari, Van, Siirt ve Batman illerinden de gelenler var. Sömestir tatilini fırsat bilen öğrenciler de eksi 20 derece soğukta saatlerce havuzda gece geç saatlere kadar yüzmenin keyfini çıkarıyor.

İSTANBUL'DAN GELEN TATİLCİLER

Uludere ilçesine bağlı Yekmal köyünden gelen bir grup öğrenci, okullar tatil olunca İstanbul’dan köylerine geldiklerini söyledi. Mehmet Sak adındaki öğrenci, "Uludere’den geliyoruz. Okullar tatil olunca İstanbul’dan geldik. Tatilimizi böyle güzel değerlendiriyoruz. Buralarda bakım olursa daha güzel olur, yetkililerimize buradan çağrıda buluyoruz. Sanırım burada güzel bir tesis yapılacak ama şimdi çok kötü kullanıyor, daha temiz olursa her geçen gün gelen sayı artar" dedi.

Mevlüt Dereli adındaki öğrenci ise tatili fırsat bilip kaplıcaya geldiğini söyledi. Dereli, "Babam bana karnen güzel olursa seni kaplıcaya götürürüm demişti, benim karnem güzeldi, bu yüzden geldik. Okullar tatil olduğu için evde sıkılıyordum" diye konuştu.