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Katı yakıt istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Katı yakıtlarda temmuz ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Katı yakıt istatistikleri açıklandı
AA

Buna göre, temmuzda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 367 bin 354 ton, taş kömürü kokunda 379 bin 310 ton ve taş kömüründe 108 bin 641 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 328 bin 563 ton, taş kömüründe 3 milyon 718 bin 140 ton ve taş kömürü kokunda 502 bin 349 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, temmuzda taş kömürü teslimatının yüzde 57,6'sı termik santrallere, yüzde 14,3'ü kok tesislerine, yüzde 10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,4'ü termik santrallere ve yüzde 8,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,3 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-temmuz döneminde yüzde 104 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 87,1, taş kömüründe yüzde 2,7 olarak belirlendi.

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