İngiliz yorumcu Katie Hopkins'in videosuna karşı yaptırım 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Hopkins, bir televizyon programı için geldiği Sidney’e uçmuştu. Ardından otel odasından çektiği bir videoda Covid-19 kısıtlamaları aldatmaca olarak nitelendirdiği bir paylaşımda bulundu.

Guardian’ın aktardığı habere göre de cumartesi günü İçişleri Bakanı Karen Andrews, Hopkins'in karantina kurallarını kamuya açık bir şekilde çiğneyerek vize koşullarını ihlal edip etmediğinin acilen gözden geçirilmesini emretti.

Ancak soruşturma emrinin yerine, televizyon programında sözleşmesinin feshedilme kararı alındı. Seven Network ve Endemol Shine Australia adlı şirket Katie Hopkins'in Big Brother VIP adlı programın artık bir parçası olmadığını doğrulayarak, "Katie Hopkins’in otel karantinasındaki sorumsuz ve pervasız yorumlarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hopkins daha önce de göçmenlere yönelik çirkin benzetmelerde bulunmuş ve geçen sene ‘‘nefret dolu davranışı’’ nedeniyle 1,1 milyon takipçiye sahip hesabı Twitter tarafından kalıcı olarak askıya alınmıştı.

Hopkins’in paylaşımlarını en çok retweet eden isimlerden biri ise Donald Trump.

Reuters, Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce’un, karantina yasalarını çiğneyen birini sınır dışı etmekte sorun yaşamayacağını söylediğini aktardı.

Ancak Joyce'un kendisi de benzin istasyonunun kapalı alanında Covid-19 önlemlerini ihlal ettiği ve maske takmadığı için para cezasına çarptırılmıştı. Gerekçesini ise ‘‘Hayat bu’’ ifadesiyle açıklamıştı.