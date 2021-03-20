TALİHSİZ KAZA

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Türkiye'ye gelerek hem tatil yapmış hem de estetik operasyonlar geçiren Katie Price, talihsiz bir kaza yaşamış ve bunun sonucunda iki bacağını da kırmıştı.

İngiliz yıldız, İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda artık hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağını açıklamıştı. Kendisini "yürüme engelli" olarak kaydettirdiğini belirten Price, geçirdiği son altı ayı da özetlemişti.

Price, her iki bacağının da sürekli olarak ağrıdığını ve bu yüzden bir ördek gibi yürüdüğünü ifade etmişti.