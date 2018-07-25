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Price kısa bir süre önce, 4 yıllık eşi Kieran Hayler'ın, kendisini dadı Nikki Brown ile aldattığını ileri sürmüştü. 2013 yılından bu yana evli olan İngiliz şarkıcı Katie Price ile eşi Kieran Hayler, birçok kez aldatma ve ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Son iddialara göre; 39 yaşındaki şarkıcı, eşi ile dadı Nikki Brown'un kendi evinde birlikte olduklarını belirtmişti.