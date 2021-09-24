Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

Kebap yerken iri taşlı yüzüğünü gösterdi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Estetik operasyon geçirmek için sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Katie Price, nişanlısı Carl Woods ile birlikte İstanbul'a geldi. 43 yaşındaki Price, gittiği kuaförde çektiği bir videoyu Instagram hesabından yayınladı.

Paylaşımda bir yandan saçlarını yaptıran Katie Price, bir yandan da kendisi için ısmarlanan kebabın videosunu takipçileriyle paylaştı. Videoda Türk yemeklerini öven Price'ın gönderisinden en çok dikkat çeken ayrıntı ise parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğü oldu.

Geçtiğimiz haftalarda evinde saldırıya uğradığı sırada çalındığı iddia edilen 50 bin sterlin değerindeki yüzüğü Katie Price'ın parmağında görenler şaşkına döndü.

"OKUDUĞUNUZ HER ŞEYE İNANMAYIN"

O süreçte, yaşanan darp olayı sırasında Price'ın yüzüğünün çalınmış olabileceği haberleri de basına yansımıştı. Fakat daha sonra Price sosyal medya üzerinden, yüzükle ilgili olarak, "Basında okuduğunuz her şeye inanmayın!" mesajını paylaşmıştı.

Öte yandan ünlü yıldızın, yaşadığı korkunç saldırıda polis Katie Price'ın yüzünden darbe aldığını açıklamıştı. Price'ın ifadesine göre, olay gece yarısından sonra meydana gelmişti Televizyon izlerken evine giren bir kişinin saldırısına uğrayan Katie Price, gözünden yaralanmıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Essex'te yaşayan Price'ın komşuları, gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü ismin evinden çığlıklar yükseldiğini anlatmıştı. Hemen polisi arayan Katie Price, hastanede tedavi altına alınmıştı.