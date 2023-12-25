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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü hapis cezası alanlara yönelik çalışmada binlerce kişiyi yakaladı

        Katil 13 yıl sonra yakalandı!

        İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 13 yıl önce Orhan Döğen'i öldüren İmdat G.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından 27 yıl hapis cezası bulunan G., cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 18 bin 624 kişi yakalandı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 25.12.2023 - 13:21 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:28
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        Katil 13 yıl sonra yakalandı!
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        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 25 Kasım ve 25 Aralık 2023 tarihleri arasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 6 bin 120 hükümlü ve tutuklama istemiyle aranan 12 bin 504 kişiyle birlikte toplamda 18 bin 624 kişi yakalandı.

        13 YIL ÖNCE CİNAYET İŞLEMİŞTİ

        Yakalanan kişiler arasında 27 yıl hapis cezası bulunan İstanbul'da Orhan Döğen cinayetinin katil zanlısı İmdat G. de yer aldı. Ortaya çıkan detaylara göre cinayet 29 Mayıs 2010 tarihinde Bahçelievler'de işlendi. İddiaya göre Ramazan A. ve Orhan Döğen arasında 100 TL alacak verecek meselesi bulunuyordu.

        Döğen alacağı olan 100 TL'yi isteyince Ramazan A. ile aralarında tartışma çıktı. İmdat G., ayırmak için araya girince iddiaya göre kavga eden iki kişi daha sonra İmdat G. ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine İmdat G., Orhan Döğen'i öldürdü. İmdat G. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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