Katil arkadaş çıktı! Telefonunu da eşine hediye etmiş

DHA

Antalya'da, 25 gün önce kaybolan Şükrü Güvenilir'i iş arkadaşı Bekir Demiray'ın (34) öldürdüğü ortaya çıktı. Serik ilçesi Orta Mahalle'de oturan Şükrü Güvenilir, 31 Ocak'ta kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi, polise başvurdu. Polis, Güvenilir'in otomobilinin en son Cumalı Mahallesi'nde görüldüğünü tespit etti. Bu süreçte aramalarını sürdüren polis, dün Şükrü Güvenilir'in aracını Karadayı Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu. POLİS SİNYALİ TAKİP ETTİ Polis ayrıca Şükrü Güvenilir'in cep telefonu sinyalini takibe aldı. Sinyal, hafriyat işinde birlikte çalıştığı arkadaşı Bekir Demiray'ın evinin olduğu bölgede tespit edildi. Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan Demiray'ın evinde, Güvenilir'in cep telefonu da bulundu.

TELEFONUNU EŞİNE HEDİYE ETMİŞ Bekir Demiray'ın sorgusunda; Şükrü Güvenilir ile içki içtiklerini, ardından kendisine hakaret ettiğini, bu nedenle başına sopa ile vurarak öldürdüğünü, cesedini Isparta sınırında bir yere gömdüğünü, Güvenilir'e ait cep telefonunu da eşine hediye ettiğini söylediği öğrenildi.