Maktulün kanı iç çamaşırına bulaştı! Tam 9 yıl sonra! Muhteşem polisiye! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'de, edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Bilal Kemik'in (26),3 Kasım 2012 tarihinde Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Kuyubeleni mevkiindeki limon bahçesinde, boğazının kesilerek öldürülmesi olayına ilişkin Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı.

ÖZEL BİR EKİP OLUŞTURULDU

İHA'da yer alan habere göre savcılık olayın yeniden incelenmesi için Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polislerden oluşan özel bir ekip oluşturdu.

Boğazı kesilerek öldürülen Bilal Kemik, 26 yaşındaydı.

KİRACININ KIYAFETİNE KRİMİNAL İNCELEME

Olay tarihinden bugüne kadar maktulün babasına ait 3 katlı binada kiracı olarak oturan şüpheli İbrahim G.'nin giymiş olduğu ve olaydan hemen sonra yıkadığı kıyafetler üzerinde ileri teknoloji kriminal inceleme gerçekleştirildi.

MAKTULÜN KANI İÇ ÇAMAŞIRINDA

Kriminal incelemede, şüpheliye ait iç çamaşırında maktule ait kana rastlanıldığının tespit edilmesi üzerine, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan şüphelinin emniyette yeniden ifadesi alındı.

KATİL ZANLISI İTİRAF ETTİ

2012 yılında Bilal Kemik'i öldürdüğünü itiraf eden şüpheli İbrahim G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 yıl önceki cinayete dair soruşturmanın devam ettiği de öğrenildi.