1000 lira için dehşet! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, 28 Nisan günü, Hadımköy Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre Türkmenistan uyruklu İkram S. (34),Sertaç Yorga (44) ile bir ay boyunca hayvanlarına bakmak için 4 bin TL'ye anlaştı.

Ancak bir ayın sonunda yine iddiaya göre Yorga, İkram S.'ye 3 bin TL ödeme yaptı.

"PARAYI VERMEZSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

DHA'da yer alan habere göre İkram S. de Yorga'yı, "Bin lira daha vermek zorundasın, yoksa seni öldürürüm" diyerek tehdit etti. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇTI

İkram S., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, Sertaç Yorga'ya peş peşe ateş etti. Yorga, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli, kaçtı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Polis ekiplerince Silivri'ye bağlı Büyükçavuşlu köyünde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.