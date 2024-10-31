Katil ve maktuller yan yana defnedildi!

Batman'da tabancayla intihar eden Nesim Adım (33) ile olay öncesi öldürdüğü eşi Tuba Adım (32) ve oğlu Ali Ensar Adım’ın (11) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün öğleden sonra bir villada meydana geldi. İş arkadaşları telefonla aradıkları Nesim Adım'a ulaşamayınca evine gitti.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDULAR

Uzun süre çaldıkları kapı açılmayınca, camı kırıp içeri giren arkadaşları, Nesim Adım'ı, oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre; Nesim Adım'ın oğlu ve eşini öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirtildi.