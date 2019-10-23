Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince...

Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay, 3 gün önce 16.30 sıralarında Silivri Yenimahalle, Çizgi Sokak üzerinde bulunan bir müzikholde meydana geldi.

Müzikholde garsonluk yapan Mehmet Aslan (19),eğlence mekanının bir odasında kanlar içerisinde bulundu. Bunun üzerine çalışanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde öldürülen Mehmet Aslan’ın cüzdanının ve bir miktar parasının çalındığı tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

KATİLİ ARKADAŞI ÇIKTI

İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Masası, katil zanlının kimliğine ulaştı. Katil zanlısı Aslan’la aynı işyerinde çalışan arkadaşı Hüseyin Y. çıktı. Katil zanlısının silahı Aslan’a doğrulttuğu ve ateş ederken görülüyordu. Polis zanlının peşine düştü. Diyarbakır’a kaçmaya çalıştığı tespit edilince operasyon başlatıldı. Kocaeli’de durdurulan otobüste zanlı yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli tutuklandı.