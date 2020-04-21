Katılımcıların koronavirüs nedeniyle İstanbul'a gelemediği konferans online yapıldı

İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan "II. Uluslararası Küresel Rekabet ve Yenilik Yönetimi konferansına akademisyenler, koronavirüs nedeniyle gelemeyince, etkinlik internet bağlantısı üzerinden online yapıldı.

5 ÜNİVERSİTE İLE ONLİNE BAĞLANTI

DHA'nın haberine göre, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, akademik dünyayı da etkilemeye devam ediyor. Bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan konferansa, salgın nedeniyle gelemeyen akademisyenlerle online bağlantı yapılarak konferansı gerçekleştirildi. Yurtdışından 5 üniversite ile kurulan internet bağlantısı ile oluşturulan çoklu ekran sistemi ile konferansa katılan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler bildirilerini İngilizce sundular.

Konferansı yöneten Istanbul Üniversitesı iktisat Fakültesı İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kazan, "Dünyada küresel çapta silahlanmaya yapılan yatırımların önüne geçilmeli, silahlanmaya yapılan yatırımların yerine, sağlığa, eğitime ve insanları mutlu edecek alanlara yatırımların yapılması, hem dünyamızı güvenli hem de insanları mutlu yapacaktır. Silahlanmaya yapılan yatırımlar anlamsız hale gelmiştir" diye konuştu.

REKTÖR AK'IN MESAJI

İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak da konferansın açılış törenine videolu mesaj ile katıldı. İstanbul Üniversitesi olarak her yıl çok sayıda konferans düzenlediklerini söyleyen Rektör Ak, "Bu yıl Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında maalesef sizleri iki kıtanın buluştuğu dünya kendi İstanbul'da ağırlayamıyoruz. Dileğimiz en kısa süre içerisinde tüm dünyanın salgın tehlikesini atlatması, yine özgür bir şekilde bilimsel toplantıların yapılabilmesidir. Sizi önümüzdeki yıllarda benzer etkinliklerde ağırlamaktan mutlu olacağız" diye konuştu.