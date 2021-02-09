Katip Muazzez, salgın ve kış nedeniyle beslenmekte zorlanan kedilerin umudu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Katip Muazzez, salgın ve kış nedeniyle beslenmekte zorlanan kedilerin umudu oldu

Gaziantep Adliyesinde zabıt katibi olarak çalışan Muazzez Kalemcioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adliye restoranının kapanması ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Katip Muazzez, salgın ve kış nedeniyle beslenmekte zorlanan kedilerin umudu oldu
AA

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, adliye bahçesinde yaşayan kediler, her gün işe gidip gelirken kendilerini besleyen Muazzez Kalemcioğlu'nun yolunu gözlüyor.

Kalemcioğlu, her ay kendi bütçesinden ve arkadaşlarının desteğiyle oluşturduğu mama kumbarasında biriken parayla 4-5 torba mama alarak sokak kedilerini besliyor.

Sabah saatlerinde sokak hayvanları için hazırladığı mamaları arabasında getiren Kalemciğlu'nu arabadan indiğinde adliye bahçesinde bekleyen kediler karşılıyor.

Yanında getirdiği mamayla yaklaşık 30'a yakın kediyi besleyen Kalemciğlu, daha sonra mesaisine başlıyor. Mesai çıkışında adliye bahçesinde Kalemcioğlu'nun etrafından ayrılmayan kediler ona arabaya kadar eşlik ediyor.

Kalemcioğlu ayrıca evine giderken besleme noktaları oluşturarak çevredeki sokak köpeklerinin de beslenmesine yardımcı oluyor.

Kendisine destek olan birkaç arkadaşıyla yaralı, hasta hayvanların ilaçlarını, aşılarını ve veteriner masraflarını da karşılayan Kalemcioğlu, salgın sürecinde hayvanların zor durumda olduğunu belirterek, "Restoranlar kapalı olduğu için daha çok mamaya ve suya ihtiyaçları oluyor. Özellikle kış günlerinde kar yağdığında bir kedi 6 saat, köpek ise 12 saat aç kaldığında maalesef ölüyor. Kışın sokak hayvanlarının mama tüketimi iki kat artmakta ve daha çok desteğe ihtiyacımız olmakta. Herkesi bu konuda elinden geldiğince destek vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kış mevsiminin sokak hayvanları için daha zorlu şartlarda geçtiğini hatırlatan Kalemcioğlu, şunları kaydetti:

"Gönüllü arkadaşlarımızla yağmurdan etkilenmemeleri için kuru ve kapalı alan oluşturarak sularını, mamalarını eksik etmemeye çalışıyoruz. İş yerimden ve arkadaş çevremden destek olan herkese teşekkür ediyorum. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. İnsanlar, kapılarının önüne bir kap su bir kap mama bıraksalar seviniriz. Onların da yaşamaya hakkı var, aç kalmalarına gönlüm razı olmuyor, severek, her gün üşenmeden onları besliyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME