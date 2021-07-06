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Haberler Gündem 3. Sayfa Katliam gibi kaza: 4 ölü, 3 yaralı! - Haberler
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Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı!

Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı

Katliam gibi kaza: 4 ölü, 3 yaralı! - Haberler
İHA

Edinilen bilgiye göre, kaza İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan kara yolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyreden hafif ticari araç ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç hurdaya dönerken ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi gönderildi.

Kazada 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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