Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Katliam gibi Kaza, Konya-Adana karayolunun 75. Kilometresinde Konya’nın Karapınar ilçesi yakınlarında saat 20.30 sıralarında meydana geldi.



Zafer Samancı'nın haberine göre, Aydın’da uzman çavuş olarak görev yapan 39 yaşındaki Murtaza K. Yönetimindeki otomobil, Konya’dan Adana istikametine seyir halindeyken buzlanma ve don sebebiyle aynı yönde seyir halinde olan O.T. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.



Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Murtaza K. ile araçta bulunan eşi 36 yaşındaki Naile ile çiftin oğulları 8 yaşındaki oğlu Mert ve Murtaza K’nın babası 67 yaşındaki Mehmet Emin K. olay yerinde hayatını kaybetti.



Murataza K’nın 14 yaşındaki oğlu Emin Can K. ve Naile K’nin kız kardeşi 21 yaşındaki Elif D. İse ağır yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya’ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise olay yerindeki incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.