Son dakika haberi Katliam gibi kazada sıcak gelişme!
Mersin'de 10 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya karışan otobüsün sürücüsü tedavisinin ardından taburcu edildi ve gözaltına alındı
Giriş: 27.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:53
Mersin'de Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada 10 kişi yaşamını yitirmişti.
39 kişinin de yaralandığı olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmada yolcu otobüsünün şoförü Ali G. gözaltına alındı.
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