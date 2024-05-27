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        Haberler Gündem Güncel Katliam gibi kazada sıcak gelişme! - Son dakika haberler

        Son dakika haberi Katliam gibi kazada sıcak gelişme!

        Mersin'de 10 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya karışan otobüsün sürücüsü tedavisinin ardından taburcu edildi ve gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:53
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        Katliam gibi kazada sıcak gelişme!
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        Mersin'de Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada 10 kişi yaşamını yitirmişti.

        39 kişinin de yaralandığı olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmada yolcu otobüsünün şoförü Ali G. gözaltına alındı.

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