Katolik Kilisesi'nde çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla yargılanmış en üst düzey isim olan Kardinal George Pell 81 yaşında öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Katolik Kilisesi'nde çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla yargılanmış en üst düzey isim olan Kardinal George Pell 81 yaşında öldü

Çocuklara cinsel tacizden suçlamasıyla cezaevine giren Katolik Kilisesi'ndeki en üst düzey isim olan Kardinal George Pell 81 yaşında öldü. Pell hakkındaki karar daha sonra bozulmuştu.

Katolik Kilisesi'nde çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla yargılanmış en üst düzey isim olan Kardinal George Pell 81 yaşında öldü
BBC TÜRKÇE

Hazineden sorumlu olan Pell, bir dönem Vatikan'ın 3 numaralı ismi konumundaydı.

Kilise yetkilileri, Pell’in geçirdiği kalça ameliyatı sonrası kalbe bağlı komplikasyonları sonucu öldüğünü duyurdu.

Kardinal Pell, Papa'nın en yakın yardımcılarından biri olmadan önce hem Melbourne hem de Sidney Başpiskoposu olarak görev yaptı.

2014 yılında Vatikan'ın mali durumunu düzeltmek için Roma'ya çağrıldı.

2017'de bu görevinden ayrıldı ve cinsel istismar suçlamalarından yargılanmak üzere Avustralya'ya döndü.

2018'de sonuçlanan davanın jürisi, Pell’in 1990'larda Melbourne Başpiskoposu iken iki çocuğu taciz ettiği sonucuna vardı.

Her zaman masum olduğunu savunan Kardinal Pell, Avustralya Yüksek Mahkemesi'nin 2020'de kararı bozmasına kadar 13 ay hapis yattı.

Melbourne Başpiskoposu Peter Comensoli, Kardinal Pell'i “Kilise’in etkili ve önemli bir bireyi” olarak tanımlarken, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de onun ölümünün "birçokları için şok" olacağını söyledi.

Bir Katolik olan eski Başbakan Tony Abbott da, Pell için "zamanımızın azizi”, “nesiller için bir ilham kaynağı" övgülerini kullandı.

Abbott, kardinalin yargılandığı süreç için de “bu zamana ait bir çarmıha germe” tanımını yaptı.

Ancak Kardinal Pell'in doğum yeri Victoria eyaletinde bakan olan Steve Dimopoulos, onunla ilgili karışık duygular dile getirenler arasındaydı.

Dimopoulos, "Bugün kardinalin ailesi ve sevenleri için çok zor bir gün olacak, ama bu aynı zamanda cinsel istismar mağdurları ve aileleri için de çok zor bir gün, acılarını paylaşıyorum” dedi.

Kardinal, hem ülkesi Avustralya'da hem de yurtdışında kutuplaştırıcı bir figürdü, bunu kendisi de kabul etti.

Muhafazakar görüşleri savunuyordu

Geleneksel Katolik değerlerinin güçlü bir destekçisi olarak Kilise içinde adı öne çıktı. Rahiplerin bekar kalması gibi muhafazakar görüşleri savunuyordu.

2020'de BBC'ye konuşan Kardinal Pell, kürtaj gibi konulardaki “direkt” tarzının tepki çekmesini anladığını söyledi.

BBC Radio 4’e verdiği demeçte, "Hristiyan öğretilerini savunmam birçok insanı rahatsız ediyor" dedi.

Kardinal Pell, Kilise'nin çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarına verdiği yanıtta oynadığı rol nedeniyle Avustralya'da da eleştirilere maruz kaldı.

2017'de tarihi bir soruşturma sonunda, Kardinal Pell’in, Avustralya'daki rahiplerin çocuklara yönelik cinsel istismarı 1970'lerin başlarında bildiği ortaya çıkmıştı.

Ancak Kardinal Pell, komisyonun çocuk cinsel istismarına ilişkin bulgularını, ” kanıtlarla desteklenmediğini" söyleyerek yalanladı.

George Pell bir ayin sırasında Getty Images
George Pell Avustralya'daki en üst düzey din adamıydı

Papa, 'çocukların pagan ayinlerinde kurban edilmesi gibi' demişti

1970'li yıllara dek kamuoyunda çok az tartışılan, merkezinde rahiplerin olduğu cinsel taciz vakaları, 1980'li yıllarda ABD ve Kanada'daki vakalarla birlikte kamuoyu gündemine gelmişti

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Şubat ayında Vatikan'da kilise içindeki çocuk tacizleriyle mücadele amacıyla 4 günlük olağanüstü bir zirve düzenlemişti.

Bu zirvenin kapanışında konuşan Papa, çocuklara yönelik cinsel istismarı, "çocukların pagan ayinlerinde kurban edilmesine" benzetmişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Virginia eyaletinde yanıtı aranan soru: Altı yaşında bir çocuk, birini vurduğunda ne yapılabilir?
BBC Altı yaşında bir çocuk, birini vurduğunda ne ...
Brezilya'nin eski lideri Bolsonaro ABD'den sınır dışı edilebilir mi?
BBC Brezilya'nin eski lideri Bolsonaro ABD'den sınır dışı ...
Dünya Sağlık Örgütü: Yolculara uçaklarda maske takmaları önerilmeli
BBC Dünya Sağlık Örgütü: Yolculara uçaklarda maske ...
Brezilya’da Kongre baskınını protesto için demokrasi yanlısı gösteriler düzenlendi
BBC Brezilya’da Kongre baskınını protesto için demokrasi ...
Peru'daki son protestolarda en az 17 kişi öldü
BBC Peru'daki son protestolarda en az 17 kişi öldü
İngiltere'de hükümet grev sırasında asgari hizmet zorunluluğunu öngören yasa tasarısını Parlamento'ya sunuyor
BBC İngiltere'de hükümet grev sırasında asgari hizmet ...
Sevgilisinin işlediği cinayet yüzünden idam edilen kadın: 100 yıl sonra Edith Thompson'un hikayesi
BBC Sevgilisinin işlediği cinayet yüzünden idam edilen ...
Biden'a ait özel bir ofiste bulunan belgeler inceleme altına alındı
BBC Biden'a ait özel bir ofiste bulunan belgeler inceleme ...
BM raporu: Ozon tabakasını koruma çalışmaları başarılı oldu
BBC Ozon tabakasını koruma çalışmaları başarılı oldu
İngiltere topraklarından ilk kez yapılan yörüngeye uydu gönderme denemesi başarısız oldu
BBC İngiltere'nin ilk uydu gönderme denemesi başarısız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.