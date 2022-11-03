Katoliklerin ruhani lideri Papa, Bahreyn'de 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Hamed bin İsa Al Halife, ülkesine ilk kez ziyarette bulunan Papa Franciscus'u resmi törenle karşıladı.

Papa Franciscus, ziyaretinin başlangıcında idam cezasına karşı çıktı ve din özgürlüğünü tamamlama, herkes için eşit onur ve ayrımcılığa, insan hakları ihlallerine son verme taahhütlerinin uygulanması çağrısında bulundu.

"Bahreyn Diyalog Forumu: İnsanların Birlikte Yaşaması İçin Doğu ve Batı" temalı buluşmaya katılmak üzere Bahreyn'e gelen Papa Franciscus'a üst düzey bir heyet eşlik ediyor.

Vatikan'ın internet sitesine göre, Papa Franciscus, Bahreyn'e gerçekleştirdiği bu ilk ziyaret kapsamında 6 Kasım'a kadar ülkedeki temaslarını sürdürecek.

Papa Franciscus, 2019'da da bir diğer Körfez ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmişti.

Bu arada Mısır'daki El-Ezher Kurumundan yapılan açıklamada, El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in, dünyanın farklı ülkelerinden önde gelen yaklaşık 200 dini isim ve liderlerin katılım göstereceği Bahreyn'deki foruma katılmak üzere yola çıktığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, Bahreyn'deki forumun kapanış oturumunda Bahreyn Kralı Al Halife, Ezher Şeyhi Tayyib ve Papa Franciscus'un konuşmaları olacak.