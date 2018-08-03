Katowice - Tychy 71 maçı heyecanı

Katowice ve Tychy 71, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. 3 puanlı Katowice 8. sırada bulunuyor, Tychy 71 1 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Katowice, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Tychy 71 son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 199 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Katowice kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Tychy 71 sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Katowice son hafta oynanan Bogdanka Leczna maçında 1-0 kazandı.

Tychy 71 ise Zaglebie Sosnowiec karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Katowice, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Tychy 71, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tychy 71 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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