Katowice - Warta Poznan maçı istatistikleri

Katowice ve Warta Poznan, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:45. 12 puanlı Katowice 17. sırada bulunuyor, Warta Poznan 17 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Katowice, son 3 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Warta Poznan, son 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 354 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Katowice kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Warta Poznan sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler.

Katowice son hafta oynanan Cracovia Krakow maçında 1-1 berabere kaldı.

Warta Poznan ise Olsztyn karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Katowice, 8 gol attı ve 10 gol yedi.

Warta Poznan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Warta Poznan, 5 gol atarken 8 gol yedi.

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