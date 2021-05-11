"TÜM HARİKA İNSANLARA SEVGİ GÖNDERİYORUM"

Oyuncu Orlando Bloom da beş yıldır aşk yaşadığı Perry'nin Anneler Günü'nü, "Hayatımızı şekillendiren, bize destek olan ve kayıtsız şartsız seven tüm harika insanlara sevgi ve saygı gönderiyorum" sözleriyle kutladı.