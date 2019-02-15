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Yaklaşık üç yıldır bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Katy Perry ile Orlando Bloom, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, Sevgililer Günü'nde nişanlandıklarını duyurdu. Evlilik kararı alan ikili, sosyal medya hesabından mutlu haberi paylaştı.