Kavala davası iddiasına Uçum'dan yanıt 0:00 / 0:00

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Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında Osman Kavala davasına ilişkin birtakım iddialarda bulunarak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumuna ve yargı kararına etki ettiğini ileri sürdü.

Barış Pehlivan'ın ilgili yazısına buradan ulaşılabilir

Uçum ise iddialara sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Uçum tweetteki mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye güçlü bir demokrasiye ve hukuk düzenine sahiptir. Yargısı tarafsız ve bağımsızdır. Her kurumun ve kişinin görevini hukuk belirlemiştir. Bugünün Türkiye’sinde 'gizli kadro' yönetimi olmaz. Kendi çarpık özlemlerinizi bizlerin gerçeği gibi sunmayın. Kimseyi kandıramazsınız."

— Mehmet Uçum (@mehmetucum) March 2, 2022