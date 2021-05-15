Enis Yıldırım'ın haberine göre olay Trabzon'un Ortahisar ilçesi 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki iki çocuğun kavgasına aileler karıştı. Yakınları, çocukları barıştırmak için dün gece bir araya geldi.

Kavgada bıçakla yaralanan Birkan Ö. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti...



HASTANE ÖNÜNDE KAVGIA ETTİLER

Ama aileler arasında tartışma çıktı. Küfürleşme üzerine bu kez aileler birbirine girdi. Birkan ve Gürkan Ö. kardeşler tabancayla vuruldu, B.K.A. ise bıçaklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada taraflar bu kez de Fatih Devlet Hastanesi önünde karşılaşınca yeniden kavga etti. Kavgaya müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Birkan Ö.'yü vurduğu iddia edilen milli boksör B.K.A., kavgada bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alındı...





MİLLİ BOKSÖR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Birkan Ö. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Onu vurduğu iddia edilen ve kendisi de bıçaklanan milli boksör B.K.A. ve diğer yaralı Gürkan Ö.'nün tedavisi devam ediyor. Polis hastane çevresinde güvenlik önlemlerini arttırırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.