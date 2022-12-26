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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kavga ettiği kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü! - Güncel haberler
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Kavga ettiği kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü!

Sakarya’da, bir kişinin ölümüyle neticelenen silahlı kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İbrahim Türer’in elindeki bıçakla şüpheli ile kavga etmesi, şüphelinin elindeki silahla Türer’e arka arkaya ateş etmesi, kurşunların geldiği Türer’in yere düşmesi ve şüphelilerin kaçması yer aldı

Son dakika: Kavga ettiği kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü! - Güncel haberler
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İHA

Sakarya'da, 20 Aralık gecesi Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon neticesinde ise 2 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın son şüphelisi olan B.M. ise Erenler ilçesinde saklandığı adreste Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

26 yaşındaki İbrahim Türer’in ölümüyle neticelenen silahlı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKA ARKAYA ATEŞ AÇTI

İbrahim T&uuml;rer'in kız kardeşi Buket Pala da eşi tarafından t&uuml;fekle &ouml;ld&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;.
İbrahim Türer'in kız kardeşi Buket Pala da eşi tarafından tüfekle öldürülmüştü.

Görüntülerde, İbrahim Türer’in elindeki bıçakla beraber şüpheliyle kavga etmesi, şüphelinin elindeki silahla Türer’e arka arkaya ateş etmesi, kurşunların geldiği Türer’in yere düşmesi ve şüphelilerin kaçması kaydedildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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