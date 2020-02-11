DHA

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırıların yanı sıra Van'da çığ felaketinde askerlerin şehit olması, tüm yurtta üzüntü ve tepkiye neden oldu.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi gençleri, yaşanan bu şehit haberleri nedeniyle moralleri bozulan askerlere moral verebilmek için sürpriz planladı. Jandarma ihbar hattını arayan gençler, mahallelerinde kavga olduğu yönünde asılsız ihbar yaptı.

JANDARMA, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE KARŞILANDI

İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri, gördükleri manzara karşısında önce şaşkınlık yaşadı. Türk bayrakları sallayan gençler, asker ve polisin yanında olduklarını belirterek, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı. Ayrıca jandarma personeline Türk Bayrağı hediye edildi.

GENÇLER ASKER SELAMI İLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Marşlar söyleyip slogan atan gençler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirirken de jandarma görevlilerinin arasında asker selamı verdi. Mahalle sakinlerinden Hamza Ceylan, jandarma görevlilerine moral ve amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, "Devletimizin ve askerimizin her zaman yanındayız. Son zamanlarda şehit olan askerlimizi rahmetle anıyoruz. Yapılan saldırıları kınıyoruz" dedi.