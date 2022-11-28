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Haberler Gündem 3. Sayfa Kavga ihbarına giden polise ateş açtılar!
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Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı

Çorum'da kavga ihbarına giden polis aracına pompalı tüfekle ateş açıldı. Dehşet anlarında yaralanan olmazken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Kavga ihbarına giden polise ateş açtılar!
Kavga ihbarına giden polise ateş açtılar!
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DHA

Çorum'da 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahale için giden polis aracına pompalı tüfekle ateş açıldı. Polise yönelik saldırıda yaralanan olmazken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçakla, bir kişi de av tüfeği ile vurularak yaralandı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan bir aracı durdurup, müdahale etmek istedi. Bu sırada başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

Polis aracına çok sayıda saçma isabet etti. Polise yönelik saldırıda yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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