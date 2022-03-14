Kavgada 160 kişi gözaltına alındı

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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polisin, Fas Kupası’nda Kraliyet Ordusu ile MAS Fez kulüpleri arasında dün oynanan maç sonrası rakip taraftarlar arasında yaşanan olaylara müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada 90’ı 18 yaşından küçük 160 kişinin gözaltına alındığı, ayrıca olaylara müdahale eden 85 polisin çeşitli şekillerde yaralandığı ifade edildi.

Taraftarların, maçın oynandığı El-Emir Mevlayi Abdullah Stadyumu ile polis, kamu ve toplu taşıma araçlarına da zarar verdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin, kesici alet bulundurmak, açık alanda alkol kullanmak, taş atmak, özel ve kamu malına kasten zarar verme şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Fas basınına yansıyan haberlerde ev sahibi Kraliyet Ordusu kulübünün karşılaşmayı 2-0 kaybetmesinin ardından taraftarların sahaya girmesiyle olayların başladığı kaydedildi.

Fas makamları, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında iki yıl boyunca kapalı tutulan statları şubat itibarıyla yeniden taraftarlara açma kararı almıştı.