Kavgada tabancayla vurulan Ulaş, öldü

DHA

Olay, salı gecesi Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Musababa Sokak´ta meydana geldi. E.Ç., arkadaşı Ulaş Öztürk´ü de yanına alarak para meselesi yüzünden aralarında husumet olan F.B., S.T. ve M.E. ile buluştu. Burada, E.Ç. ile F.B. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.B´nin tabancasından çıkan kurşun, Ulaş Öztürk´ün göğsüne isabet etti. Öztürk yere yığılırken, E.Ç., F.B. ve arkadaşları S.T. ve M.E. kaçtı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. F.B. emniyetteki ifadesinde, "Ben Ulaş´ı vurmak istememiştim. Tartışmaya başlayınca olay daha fazla büyümesin diye silahımla yere ateş ettim. Sonra E.Ç. üzerime atladı. O sırada boğuşurken silah ateş aldı ve Ulaş vuruldu. Korktuğumuz için kaçtık, pişmanım" dedi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.