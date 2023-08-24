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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da kavgayı ayıran polis bıçaklandı

        Bodrum'da kavgayı ayıran trafik polisi bıçaklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüs şoförü ile yolcular arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisi bıçaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:28 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:30
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        Bodrum'da kavgayı ayıran polis bıçaklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisi bıçaklandı.

        Olay, sabah saatlerinde Eski Otogar'da meydana geldi. Yalıkavak minibüsünün şoförü T.E. ile aracın zamanında kalkmadığını öne süren yolcular arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Kavgayı gören trafik polisleri, araya girdi. Bu sırada polislerden biri, T.E. tarafından bacağından bıçaklandı. Bacağında 10 santimlik kesik oluşan polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

        Minibüs şoförü T.E. gözaltına alındı.

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