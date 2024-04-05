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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavgayı ayıranları kurşunladı

        Kavgayı ayıranları kurşunladı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tartışan şahısları ayırmak isteyen iki kişi silahla vuruldu. Zanlının silahından çıkan kurşunlar camiye de isabet etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:24 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:24
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        Kavgayı ayıranları kurşunladı
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        İHA'nın haberine göre; olay, 17.00 sıralarında Yuvacık merkez camii önünde meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö. ile İlyas isimli bir kişi tartışmaya başladı.

        Fotoğraf: İHA

        İki şahsın tartıştığını gören Rüstem K. ile Recep K. Araya girmek istedi. Silahını ateşleyen Y.Ö. iki kişiyi vurdu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları camiye de isabet etti.

        Yaralılar Rüstem K. ile Recep K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bir şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili incemele başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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