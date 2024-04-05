Kavgayı ayıranları kurşunladı

İHA'nın haberine göre; olay, 17.00 sıralarında Yuvacık merkez camii önünde meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö. ile İlyas isimli bir kişi tartışmaya başladı.

Fotoğraf: İHA

İki şahsın tartıştığını gören Rüstem K. ile Recep K. Araya girmek istedi. Silahını ateşleyen Y.Ö. iki kişiyi vurdu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları camiye de isabet etti.

Yaralılar Rüstem K. ile Recep K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bir şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili incemele başlattı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.