Kavgayı ayırırken gözünü kaybetti! Soruşturma 3 yılda bitti

Olay, 22 Temmuz 2019'de meydana geldi. Eğlence mekanına giden Egemen Öz, tanıdığı kişilerin de olduğu 2 grup arasındaki kavgayı fark edince araya girip, yatıştırmak istedi. Kavganın ortasında kalan Öz'ün yüzüne içki şişesiyle vuruldu. Kanlar içinde kalan Öz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sol gözünden ameliyat edilen Öz, 4 aylık tedavisi sonrası yine operasyona alındı. Bu ameliyatın ardından Öz, sol gözünü tamamen kaybetti.

Egemen Öz'ün gözünü kaybettiği olay ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; eğlenen 2 grubun tartıştığı ardından kavga çıktığı, bu sırada gözüne şişeyle vurulan Öz'ün yüzünü tutarak mekandan çıktığı, tarafların birbirlerine masa ve sandalyeleri atarak kavgayı bir süre daha sürdürdükleri görüldü.

İÇKİ ŞİŞESİ 'SİLAH' SAYILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, 3 yıl sonra tamamlanarak iddianame hazırlandı. Egemen Öz'e, içki şişe ile vuran kişinin Mehmet B. olduğu belirlendi. İddianamede ayrıca içki şişesi 'silah' sayıldı. Mehmet B. hakkında Öz'ü basit tıbbi müdahaleyle geçirilemeyecek şekilde yaraladığı gerekçesiyle 6 yıla kadar, kavgadaki diğer kişilere yönelik 'yaralama' suçlarından ise 4,5 yıla kadar olmak üzere toplam 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Kavgaya karışan 8 kişi için de en az 4,5 yıl, en fazla 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.