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Haberler Gündem 3. Sayfa Kavgayı ayırırken yeğeni bıçakla öldürdü
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Kavgayı ayırmaya çalışırken yeğeni tarafından bıçakla öldürüldü

Mersin'de kavgayı ayırmak için araya giren Bekir Buğdaycı, yeğeni Onur Buğdaycı tarafından 2 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Buğdaycı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Kavgayı ayırırken yeğeni bıçakla öldürdü
DHA

Mersin'de, kavgayı ayırmak için araya giren 4 çocuk babası Bekir Buğdaycı (53), yeğeni Onur Buğdaycı (19) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tarsus ilçesi Bahçe Mahallesi'nde hem komşu hem de akraba olan 2 ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada araya giren Bekir Buğdaycı, yeğeni Onur Buğdaycı tarafından 2 yerinden bıçaklandı.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Buğdaycı, kurtarılamadı. Onur Buğdaycı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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