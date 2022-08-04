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Haberler Gündem 3. Sayfa Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı
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Kocaeli'de kavgayı ayırmak isteyen şahıs bıçaklandı

Kocaeli'de iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs bıçaklandı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan şüpheliler aranıyor

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı
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İHA

Kocaeli'de iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs bıçaklandı.

Olay, Gölcük ilçesi Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bulunan bir barda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde şahıslar bıçakla birbirine saldırdı.

Olayı gören S.Ö. kavgayı ayırmak isterken bacağından bıçaklandı, kavgaya karışan 2 şahıs ise kayıplara karıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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