Kavgayı ayırmak isteyen 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, 14 Haziran'da Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde Uğurcan C. (20) ile Turgay D. (36) arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlardan kavgayı ayırmak isteyen Recep E. (30),Abdulsamet O. (18) ve yaşı küçük E.B. silahla yaralandı.Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.Polis, aralarında husumet bulunan Uğurcan C. ile Turgay D. arasında kavga çıktığını, kavgayı ayırmak isteyen 3 kişinin de silahla yaralandığını belirledi.Şüpheli Uğurcan C. olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalandı.Güvenlik kamera kayıtlarında, iki kişinin kaldırımda kavga ettiği, çevredeki vatandaşların da ayırmak istediği anlar görülüyor.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.