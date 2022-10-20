Kavgayı ayırmaya geldi, 2 kişiyi vurdu

İstanbul'da bir kişi, ayırmaya geldiği kavgada, akrabası ile diğer kişiyi silahla vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ekim Çarşamba günü Ataşehir ilçesi Esatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan T.B. ve S.B. birlikte alkol aldıktan sonra çıkan kavgada birbirlerini darp etti. Kavga eden şahısların akrabası olan ve kavgaya müdahil olan H.B., kavgaya karışan S.B. ile beraberindeki F.B. isimli şahsı silahla vurarak yaraladı.