Kavgayı ayırmaya geldi, 2 kişiyi vurdu

İstanbul'da bir kişi, ayırmaya geldiği kavgada, akrabası ile diğer kişiyi silahla vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 5 Ekim Çarşamba günü Ataşehir ilçesi Esatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan T.B. ve S.B. birlikte alkol aldıktan sonra çıkan kavgada birbirlerini darp etti. Kavga eden şahısların akrabası olan ve kavgaya müdahil olan H.B., kavgaya karışan S.B. ile beraberindeki F.B. isimli şahsı silahla vurarak yaraladı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek bölgedeki hastaneye sevk etti.
13 GÜN SONRA YAKALANDI
Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan ve yaralıların akrabası olan O.B. ile T. B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah, T.B.'nin üzerinden çıktı. Silahlı yaralamayı gerçekleştiren H.B. ise 18 Ekim tarihinde Barbaros Mahallesi'nde yakalandı. Zanlı, işlemler için Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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