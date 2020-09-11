Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; genellikle az bulutlu ve açık, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu
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