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HaberlerGündemHava DurumuKAVRULUYORUZ! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde - Hava durumu
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Meteoroloji'den açıklama! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Marmara ve kıyı Ege'de poyraz etkili olmaya devam ederken, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üstünde seyretmeyi sürdürecek

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; genellikle az bulutlu ve açık, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu

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