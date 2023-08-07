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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavşakta facia! 10 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta taksi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta meydana gelen bir kazada can pazarı yaşandı. Kentte bir kavşakta gerçekleşen kazada iki araç çarpıştı. Olayda 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:07
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        Kavşakta facia! 10 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda kavşaktan dönmeye çalışan Atılgan D. (21) idaresindeki otomobil, Dursun E. (20) yönetimindeki taksiyle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Güzergahta bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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