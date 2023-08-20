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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da otomobille motosiklet çarpıştı, feci kazada bir sürücü vefat etti! - En son haberler

        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Çorum'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir otomobil ile motosiklet kavşak noktasında çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 09:48
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        Kavşakta feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü
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        Çorum'da otomobille elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre M.T. (29) idaresindeki otomobil, İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda, Enes Özçetin'in (27) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özçetin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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