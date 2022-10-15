En kötüsünden en iyisine Marvel filmleri

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Çanakale Yolu, Tophisar mevkisinde meydan geldi.

Bandırma´dan Karacabey istikametine seyir halinde olan Melih Ö. yönetimindeki otomobil, Tophisar Kavşağı´ndan dönüş yapmak isteyen İbrahim Ç. idaresindeki kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Melih Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Veysel Taşçı araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Veysel Taşçı´nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından araçtan kurtarılan sürücü Melih Ö. ise Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi Karacabey Devlet Hastanesinde yapılan ve durumu ağır olan Melih Ö., Uludağ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü İbrahim Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.