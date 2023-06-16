Karpuz ya da kavun seçerken görünüşünde dikkat etmeniz gereken birkaç detay vardır.

SAPINA BAKIN

Karpuz veya kavun seçerken sapına bakarak olgunluğunu anlayabilirsiniz. Eğer yeşil saplı bir karpuz ise daha yeni toplanmıştır. Kahverengi ve kuru bir sapı varsa uzun zaman önce toplanmıl olduğunu anlayabilirsiniz. Taze ve olgun bir kavun ya da karpuz isterseniz yeşil saplı olanlardan seçin.