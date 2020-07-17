Kavurucu sıcaktan bunalanlar Aynkebir'de serinliyor - DİYARBAKIR

AA

Bölgede hava sıcaklığının bazen 40 dereceyi aşması üzerine serinlemek isteyen vatandaşlar, kentteki doğal alanları tercih ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Seren köyünde bulunan Aynkebir de sıcaktan bunalan ve keyifli bir gün geçirmek isteyen vatandaşların tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.Buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle vatandaşların ilgi gösterdiği Aynkebir'i tercih edenler, seyri doyumsuz manzara eşliğinde piknik yapıyor ve soğuk suda yüzüyor.Diyarbakır merkezden ailesiyle pikniğe gelen İbrahim İçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buz gibi su ve eşsiz bir güzelliğe sahip kanyonun bulunduğu Aynkebir'i tercih ettiklerini söyledi.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle başka bir yere gidemediklerini kaydeden İçli, "Pandemi dolayısıyla bir yerlere gitmek riskli oluyor. Onun için burayı tercih ettik. Çocuklarımla geldim, eğleniyoruz. Hava sıcaklığı 40-45 derece ama suyu buz gibi. Suyu çok temiz olduğu için burayı tercih ettik. Geçen yıl da gelmiştik. Beğendiğimiz için bu sene yeniden çocuklarla geldim." dedi.Burhan Bayer de görüntüsüyle çok güzel bir kanyon olan Aynkebir'de, rahat bir şekilde serinlediklerini belirterek, "Burası Hani için çok güzel bir yer. Hava sıcak olunca buraya geliyoruz. Ulaşımda da sıkıntı yok. Herkesi buraya davet ediyoruz. Kanyon çok güzel. Suyu buz gibi. Suyun içine karpuz bırakıyoruz, soğuktan çatlıyor. Keşke bu su, her yerde olsa." ifadelerini kullandı.Bayer, Aynkebir'in bulunduğu alanın daha da güzel olması için yetkililerden çevre düzenlemesi yapılmasını istediklerini aktardı.Ailesiyle piknik yapan 9 yaşındaki Irmak Kurakçı da Aynkebir'in çok güzel bir yer olduğunu anlatarak, "Güzel bir yer, yeşil bir alan. Suyu soğuk. Çok beğendim. Buraya bir daha gelmek istiyorum. Buraya herkesin gelmesini isterim." dedi.