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        Haberler Yaşam Kavurucu sıcaktan bunalanların adresi Van Gölü'nün serin kıyıları oldu

        Kavurucu sıcaktan bunalanların adresi Van Gölü'nün serin kıyıları oldu

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kavurucu sıcaklardan bunalanlar, serinlemek için Van Gölü kıyılarını tercih ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 13:07 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:07
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        Termometrelerin zaman zaman 45 derecenin üzerini gösterdiği Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve diğer şehirlerden Van ve Bitlis'e gelen aileler, otellerde, göl kıyısında kiraladıkları evlerde ya da kurdukları çadırlarda konaklıyor.

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        Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Van Gölü kıyılarında serin havada tatil yapma fırsatı bulan aileler, tarihi yapılar ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları da geziyor.

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        Ailesiyle Diyarbakır'dan Van'a gelen Bekir Kadir Aydın, havası serin olduğu ve göl kıyısında bulunduğu için tatillerini Van'da geçirdiklerini söyledi.

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        Sıcak havadan bunaldıklarını belirten Aydın, "Van'a 5 günlük tatil için gelmiştik ama havanın serinliği tatilimizi uzatmamıza sebep oldu. Memleketimizde sıcak havanın etkisi azaldığında döneceğiz.

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        Son yılların en sıcak dönemi Diyarbakır'da yaşanıyor. Van'ın hem havası hem de doğası çok güzel olduğu için burayı tercih ettik. Van Gölü'ne girerek serinliyoruz, kentin tarihi yerlerini geziyoruz" diye konuştu.

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        Siirt'in kavurucu sıcağından kaçtıklarını dile getiren Mehmet Ekin ise "Serinlemek için Van'ı tercih ettik. Ailemle geldim. Hem tatilimizi yapıyoruz hem de kentin doğal güzelliklerini dolaşıyoruz. Ailem ilk kez buraları gördü ve çok beğendik" dedi.

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        Van Gölü kıyısındaki otelin işletmecisi Ertuğrul Arıç, çevre illerden gelen misafirleri ağırladıklarını ve yoğun ilginin olduğunu anlattı.

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        Memleketlerindeki sıcaktan bunalanların Van Gölü kıyılarını tercih ettiğini kaydeden Arıç, "Yabancı turistlerden ziyade çevre illerden de gelen misafirlere ev sahipliği yapıyoruz. Vatandaşlarımız daha serin yerlerde tatillerini geçirmek için bizi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

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        Batman’dan gelerek Bitlis'in Tatvan ilçesinde tatil yapan Diyadin Gündüz, sıcaktan kaçıp Van Gölü'nün maviliklerinde serinlediklerini ifade etti.

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        Havanın serin olması sayesinde güzel bir tatil geçirdiklerini belirten Gündüz, "Batıdaki insanların gelip buraları görmesini istiyoruz. Batman'a nazaran burası daha serin. Ulaşım sıkıntısı da yok. Tatil için tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

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        Abdulcabbar Batar ise her yıl yaz aylarında Tatvan'a geldiklerini, havası serin olduğu için kamp kurduklarını söyledi.

        #van gölü
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