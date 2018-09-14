Kawasaki - Consadole Sapporo maç önü

Japonya J1 Lig maçında Kawasaki ile Consadole Sapporo, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Kawasaki 46 puanla 2. sırada, Consadole Sapporo 41 puanla 4. sırada bulunuyor. Kawasaki son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Consadole Sapporo, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 301 kodlu maçı oynayanlar; Kawasaki galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Consadole Sapporo galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Kawasaki son haftadaki Omiya müsabasında 5-0 kazandı.

Consadole Sapporo ise Sagan Tosu maçında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Kawasaki, 15 gol attı ve 9 gol yedi.

Consadole Sapporo, dış sahada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Consadole Sapporo 15 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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