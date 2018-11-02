Kawasaki - Kashiwa karşılaşma önü

Japonya J1 Lig maçında Kawasaki ile Kashiwa, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. 60 puanlı Kawasaki 1. sırada bulunuyor, Kashiwa 33 puana sahip ve 17. sırada. Ev sahibi Kawasaki, son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kashiwa, geride kalan 1 maçta 1 galibiyet, le sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 247. İddaa'da Kawasaki kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Kashiwa kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Kawasaki önceki hafta Kashiwa mücadelesinde 0-1 yenildi.

Kashiwa ise Kawasaki karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kawasaki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Kawasaki, kendi sahasında 30 gol attı, 13 gol yedi.

Kashiwa, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kashiwa 21 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.

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