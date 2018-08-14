Kawasaki - Sagan Tosu maçı heyecanı

Kawasaki ve Sagan Tosu, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. 39 puanlı Kawasaki 3. sırada bulunuyor, Sagan Tosu 21 puana sahip ve 15. sırada. Kawasaki son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sagan Tosu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 513. İddaa'da Kawasaki kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Sagan Tosu kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Kawasaki son haftadaki Omiya müsabasında 5-0 kazandı.

Sagan Tosu, Consadole Sapporo karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Kawasaki, 14 gol attı ve 9 gol yedi.

Sagan Tosu, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sagan Tosu 6 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ