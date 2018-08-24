Kawasaki - Sendai maç önü

Japonya J1 Lig maçında Kawasaki ile Sendai, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. 43 puanlı Kawasaki 2. sırada bulunuyor, Sendai 35 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Kawasaki, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sendai, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 252 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kawasaki kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Sendai sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Kawasaki son hafta oynanan Omiya maçında 5-0 kazandı.

Sendai ise Kofu karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kawasaki, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 9 gol yedi.

Sendai ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sendai, 16 gol atarken 12 gol yedi.

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