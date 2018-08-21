Kawasaki - Shonan Bellmare karşılaşma önü

Japonya İmparatorluk Kupası 4.Tur heyecanı devam ediyor. Kawasaki, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Shonan Bellmare takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Ev sahibi Kawasaki, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Shonan Bellmare, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 510 kodlu maçı oynayanlar; Kawasaki galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Shonan Bellmare galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Kawasaki son hafta oynanan Shonan Bellmare maçında 1-1 berabere kaldı.

Shonan Bellmare, Kawasaki karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ